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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Gerçekten takımımla gurur duyuyorum

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Gerçekten takımımla gurur duyuyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Kaç tane gollük şutumuz olduğunu hiç önemsemiyorum. Bizim Portekiz’den daha fazla şansımız oldu. Ben istatistiklerle ilgilenmiyorum. Takımım ikinci yarıda harika bir oyun ortaya koydu. İlk 20 dakikayı tamamen harcadık, sahada cesaretimiz yoktu. Portekiz’den ilk golü yememizin ardından bir uyanış gerçekleşti. Bundan sonra üç gol şutumuz oldu, tehlikeli ortalarımız oldu. İkinci golü biraz aptalca yedik." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz, 3'lü savunma tercihi hakkında ise, "Neden 3’lü oynadık? Çünkü Portekiz’in çok orta yaparak oynayan bir tarzı olduğunu biliyorduk, birebir oyuna odaklanmadık. Devre arasında oyuncularıma dedim ki ‘İkinci yarıda gerçekten oynayacağınıza inanıyor musunuz?’ ‘Evet biz eminiz’ dediler. Ben de 'O zaman gösterin sahada’ dedim. İkinci yarıda bunu etkileyici şekilde gösterdiler. Portekiz’de deplasmanda oynarken neredeyse bütün maçı değiştirmek üzereydik. Beraberliği yakalama şansımız oldu. Ondan sonra herhalde bir çok insan maçın nerelere gidebileceğini tahmin ediyordur. Letonya’da maç şansımız vardı, bugün yoktu. Bu maçı ele alırsak, bu maçın üzerine koyarak gidersek öğrenilecek şeyler var. Bunun üzerine koyarak büyüyen bir takımımız olabilir. Gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Bu performansımızdan dolayı Türkiye’deki kimse utanmamalı. Ama kesinlikle öğreneceğimiz şeyler var, her şeyi mükemmel yapmadık." şeklinde konuştu.

Kuntz, “Maçın ardından Burak ile konuştunuz mu?” sorusuna, “Hayır konuşmadık. Maç sonunda onun biraz rahatlaması adına saha içerisinde bir grup oluşturduk. 'Bu takımın kaptanı olduğun için gurur duymalısın.' dedik. Letonya’da kaydettiği penaltı golü olmasaydı bugün play-off maçını oynuyor olmazdık. Takım için önemli bir durumdu, ele geçirilen bir fırsattı ama bazen şansa ihtiyacınız oluyor."cevabını verdi.

Alman teknik adam, “Üçlü savunma Ronaldo’nun etkisiz kalmasını sağladı mı?” sorusunu, “Fikirlerimizden biri buydu ama maçı sadece Ronaldo’ya karşı oynamıyorduk. Birçok alanda iyi şeyler yaptık. Savunmada oynayan üç oyuncumuzun yaş ortalamalarına baktığınızda başarılan çok iyi bir şey. Her türlü hücum hattını zorlayabilecek kapasitede bir savunmamız olduğunu anlıyoruz." şeklinde cevapladı.

Stefan Kuntz, Berkan Kutlu’nun performansıyla ilgili gelen bir sorunun ardından ise, ”İlk yarıya bakarsak geliştirdiğimiz hücum hamlelerinin o taraftan geldiğini göreceksiniz. İlk kez bu mevkide oynadı. Oyuncularımızla ilgili biraz daha sabırlı olmalıyız. Açıkçası ben performansından memnun oldum.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuntz, bu maçtan çıkardıkları derslerin sorulması üzerine ise, “Maç planına sadık kalmak. Öncelikle takımımın bunu iyice öğrenmesi gerekiyor. İlk 20 dakikanın boş geçmemesi gerekiyordu. Her pozisyonda isabetsiz paslar oldu. Taktiksel anlamda her mevkiden memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. İkinci yarıda bu konularda iyiye gidiş vardı. Oyuncularıma ‘Eski sisteme geri dönmek ister misiniz?’ diye sordum. Hayır mevcut sistemden memnunuz dediler. Yine planladığımız doğrultuda gelişmeye devam etmek istiyoruz. Portekiz’i tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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