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Türkiye, ABD'ye aylık ihracat rekorunu 1,5 milyar doların üzerine taşıdı

Türkiye, ABD'ye nisan ayında 1 milyar 530 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.
Türkiye, ABD'ye aylık ihracat rekorunu 1,5 milyar doların üzerine taşıdı

Türkiye, en önemli pazarları arasında yer alan ABD'ye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 28 milyar dolara dayanarak rekor seviyeye ulaşmıştı. ABD'ye ayrıca yaklaşık 3,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek dış satımı yapılmıştı.

Türkiye, bu ülkeye kırdığı ihracat rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, ABD'ye nisan ayında 1 milyar 530 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. ABD'ye yapılan dış satım böylece nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artış kaydetti.

Ülkenin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 6,6 oldu.

ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda yer alırken Türkiye'nin ihracatını miktar bazında en fazla artırdığı ülke oldu.

Türkiye'nin ABD'ye dış satımı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre 511 milyon 713 bin dolar arttı.

Miktar bazında ihracat artışında ABD'yi 315 milyon 973 bin dolarla Almanya, 236 milyon 701 bin dolarla İspanya, 226 milyon 627 bin dolarla Romanya, 201 milyon 260 bin dolarla Hollanda izledi.

ABD'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör kimyevi maddeler ve mamulleri oldu
Kimyevi maddeler ve mamulleri nisan ayında ABD'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak kayıtlara geçerken sektör bu ülkeye nisanda 225 milyon 278 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Bu sektörü, 187 milyon 991 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 136 milyon 8 bin dolarla çelik sektörü, 103 milyon 287 bin dolarla mücevher sektörü, 100 milyon 598 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ülkeye en az talep gösteren sektörler ise 239 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 567 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 164 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 3 milyon 243 bin dolarla fındık ve mamulleri, 3 milyon 694 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri oldu.

En fazla ihracat artışı da kimyevi maddeler ve maddeler sektöründe gerçekleşti
ABD'ye ihracat artışında zirvede kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yer aldı. Sektörün nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202,4 arttı.

Bu sektörü yüzde 188,1 ile gemi yat ve hizmetleri, yüzde 147,9 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 132,8 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 101,2 ile diğer sanayi ürünleri takip etti.

ABD'ye gemi ve yat sektörü 4 milyon 313 bin dolar, meyve sebze mamulleri 41 milyon 738 bin dolar, deri ve deri mamulleri 6 milyon 882 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Ülkeye halı sektörünün dış satımı yüzde 15,5, fındık ve mamulleri sektörünün ihracatı yüzde 14,7 azaldı. Halı sektörü ABD'ye nisan ayında 94 milyon 568 bin dolarlık dış satım yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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