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Türkiye Adalet Akademisi hakimlere 'gerekçeli karar yazma eğitimi' verecek

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, bu yıl 1500 hakime "gerekçeli karar yazma eğitimi" vermeyi planladıklarını söyledi.
Türkiye Adalet Akademisi hakimlere 'gerekçeli karar yazma eğitimi' verecek

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, AA muhabirine, Türkiye Adalet Akademisinin bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bu yıl meslek içi eğitimlerin başlangıcını "İdari Yargıda Hukuki El Atma" konulu programla Adana'da başlattıklarını belirten Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi olarak 2022'yi meslek içi eğitimler alanında "yükseliş yılı" ilan ettiklerini vurguladı.

Özdemir, bu eğitimlerin bir kısmının yüz yüze, bir kısmının da uzaktan, çevrim içi yapılacağını ifade ederek, "Yaklaşık 10 bin hakim ve savcı bu yılın sonunda değişik programlarda eğitim almış olacak. Geçen yıl 4 bin civarında meslektaşımıza uzaktan eğitim verdik. Bu yıl ise henüz bir ayda bu sayı 1500'ü buldu. Bu yıl 6 bin civarında hakime uzaktan eğitimle erişmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Yargı kararlarının vatandaşın anlayacağı dilde yazılmasıyla ilgili bir yıldır çalışma yürüttüklerini vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Adalet Akademisi olarak gerçekten hakim ve savcıların kararlarının vatandaşımızın anlayacağı bir dile, gerekçeli bir şekilde yazılması hususunu önemli görüyoruz. Bu konudaki sorunların var olduğunu biliyoruz. Adalet Akademisi olarak yargı kararlarının gerekçelendirilmesi konusunda bir çalışma başlattık. Bu çalışma yaklaşık bir yıldır sürmekte. Önümüzdeki günlerde bu çalışma kapsamında karar örneklerini oluşturacağız. Yani Anayasa Mahkemesinin karar yazma metodu, Yargıtayımızın kendisi için oluşturduğu karar yazma metotları dikkate alınarak yeni bir karar yazma şekli ve şablonu oluşturacağız."

"40 hakimimizi eğitici olarak eğiteceğiz"
Özdemir, oluşturulacak şablonları Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne yükleyeceklerini bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Bu karar şablonuna uygun kararlar yazılabilmesi için eğitim hamlesi başlatacağız. Önümüzdeki günlerde ceza hukukunda 40 hakimimizi gerekçeli karar konusunda eğitici olarak eğiteceğiz. Bu yıl 1500 hakime inşallah gerekçeli karar yazma hususunda bir eğitim vermeyi planlıyoruz çünkü bu çok önemli bir konu. Kararı alan kişinin, adalet duygusunun tatmin olması açısından, niye haklı veya haksız bulunduğunun gerekçeleriyle izah edilmesi ve vatandaşın adaletten tatmin olması gerekiyor. Bu anlamda bu konuyu çok önemsiyoruz."

Yurt dışı eğitimlerini de sürdürdüklerini anlatan Özdemir, şunları ifade etti:

"Önümüzdeki hafta Kuzey Makedonya'dan 25 kişilik aday grubu gelecek. Bu kişilerin içinde özellikle 10'a yakın Türk ve Arnavut kökenli Müslüman genç hakim adayı var. Biz Balkan coğrafyasında, Orta Asya'daki Türk devletlerinde ve Afrika'da birçok yerde yargı eğitimi noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl 8 farklı konuda eğitim programımız var. Bu yıl inşallah TİKA'nın iş birliğiyle gerçekleştireceğiz. Mayıs ayında da Balkan ülkelerinin hepsine yönelik Antalya'da 50 kişilik eğitim programımız olacak. Balkan ülkelerindeki hakim adayları arasında 'İnsan hakları' konulu yarışma düzenleyeceğiz."

Sanal gerçeklikle eğitim
Muhittin Özdemir, eğitim teknolojilerine çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Adaylarımıza yönelik interaktif eğitim modeli kapsamında da yeni arayışlarımız var. Eğitim teknolojilerini kullanmak için yapay zeka destekli bir yazımla ilgili çalışma sürdürüyoruz. Sanal gerçeklikte, adaya sanki bir otopsi mekanındaymış ya da savcı odasında ifade alıyor gibi eğitim verilecek. Adayın cep telefonundan olayı yaşıyormuş gibi bir eğitim programının sağlanabilmesini hedefliyoruz. Otopside açılan göğüs, kafa ve karın boşluğunun nasıl olduğunun anlatıldığı, otopsi sırasında bir savcı neler yapar ve doktorla ilişkisinin gösterildiği 3 boyutlu görüntüyle ve hareketli bir teknolojiyle eğitim teknolojisi. Özellikle genç meslektaşlarımızın tecrübe kazanmasına katkı sağlayacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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