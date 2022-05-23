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Türkiye-Afrika Medya Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 25-26 Mayıs'ta düzenlenecek Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde gazeteciliğin salgın sonrası yaşadığı zorluklar ve dijital kuşatma gibi sınamalar ile medya sektöründe cinsiyet eşitliğine dair oturumlar yapılacak.
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, 45 Afrika ülkesinden 80 basın mensubunun yanı sıra Afrikalı diplomatlar ile kamu kurumlarının yöneticileri, medya temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılacak.

Türk ve Afrikalı medya mensupları arasında iş birliği ve eşgüdümün güçlendirilmesini, tecrübe paylaşımına gidilmesini ve ortaklık perspektifinin geliştirilmesini amaçlayan Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

İki gün sürecek zirvede, gazeteciliğin salgın sonrası karşı karşıya olduğu zorluklar ve "dijital kuşatma" gibi sınamalar ile medya sektöründe cinsiyet eşitliğine dair oturumlar düzenlenecek.

Türk ve Afrikalı gazetecilerin, küresel medyanın Afrika perspektifini de ele alacağı programda uluslararası düzene dair değerlendirmeler paylaşılacak.

Zirve, Afrika'da yatırım yapan Türk şirketlerinin temsilcileri ile kıtanın beşeri sermayesine katkı sunan kurum ve kuruluşların sunumlarının ardından özel oturumlarla tamamlanacak.

Söz konusu programın Afrika medyasında Türkiye'ye dair farkındalığı artırması ve Türkiye’nin medya ve iletişim alanında Afrika ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

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