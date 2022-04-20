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Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının ön bulgularına göre ilk evlenme yaşı yükseldi

Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının (TAYA) ön bulguları, Türkiye'de 2016'da yüzde 37,5 olan 20-24 yaş aralığındaki ilk evliliklerin oranının 2021'de 36,9'ya düştüğünü gösterdi.
Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının ön bulgularına göre ilk evlenme yaşı yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, beş yılda bir Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) iş birliğinde gerçekleştirilen ve hedef kitle ve içerik açısından Türkiye'de aile yapısına ilişkin gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal araştırma kabul edilen çalışmanın dördüncüsünün ön bulgularını açıkladı.

Buna göre, araştırma kapsamında geçen yıl Türkiye'deki 81 ilde 19 bin 430 hane ziyaret edildi ve buralardaki 15 yaş ve üzeri 42 bin 46 kişi ile görüşüldü.

Kişilerin evlenme-boşanma ve çocuk algısı, aile içi ilişkileri, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aileyle birlikte yapılan faaliyetler, aile içi karar alma ve iş bölümü gibi konularda değerlendirme ve algıları derlendi.

İlk evlenme yaşı artıyor
Bulgular, 20-24 yaşında ilk evliliklerini gerçekleştirenlerin oranının azaldığını gösterdi. 2016'daki araştırma sonuçlarında yüzde 37,5 olan 20-24 yaş aralığındaki ilk evliliklerin oranı, 2021 araştırmasında 36,9 oldu.

Geçen yılın araştırmasına katılanlar, erkekler ve kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaş aralığını çoğunlukla 25-29 yaş olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 32,2'si, en önemli boşanma nedeninin eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması olduğunu ifade etti.

Yüzde 82,6 kadının çalışma hayatına ve sosyal hayata katkısının değerli olduğunu düşünüyor
Aynı dönemde evde bakım hizmeti alma tercihinde de artış belirlendi. Araştırmaya geçen yıl katılan kişilerin yüzde 30,7'si, kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında evde bakım hizmeti almak isteyeceklerini ifade etti.

Kadınların çalışma hayatına katılımına ilişkin algılar da araştırma kapsamında incelendi. 2021 yılındaki çalışmaya katılanlardan yüzde 82,6'sı, kadının çalışma hayatına ve sosyal hayata katkı sağlamasının değerli olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Araştırmanın detaylı sonuç raporu bu yıl içinde hazırlanıp, kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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