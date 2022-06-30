Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda zirvede

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 5'inci günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.
Türkiye, beş günün sonunda, 18 altın, 9 gümüş, 12 bronz toplam 39 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.
Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.
Oyunların 5'inci gününde madalya alan sporcular:
Güreş:
Altın: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 57 kilo Bediha Gün, 76 kilo Yasemin Adar Yiğit.
Gümüş: 53 kilo Zeynep Yetgil, 68 Buse Tosun Çavuşoğlu.
Cimnastik:
Altın: Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak.
Gümüş: Adem Asil (2), Ahmet Önder.
Bronz: Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil.
Badminton:
Bronz: Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale.
Bocce:
Altın: Buket Öztürk, Bahar Çil, İnci Ece Öztürk, İbrahim Arslantaş.
Gümüş: Ahmet Emen.
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