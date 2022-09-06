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Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Belçika’yı 78-63'lük skorla yenerek 3'üncü galibiyetini aldı.
Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı mağlup etti

Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlı ekip, müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 37-30 önde tamamladı.

Milliler, grubundaki son maçında yarın TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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