Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Belçika’yı 78-63'lük skorla yenerek 3'üncü galibiyetini aldı.

Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlı ekip, müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 37-30 önde tamamladı.

Milliler, grubundaki son maçında yarın TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.