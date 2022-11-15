Türkiye Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda 3 Kupa, 9 Madalya Kazandı

Türkiye, 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 3 kupa, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. 10 yaş genel kategoride Baver Yılmaz Avrupa şampiyonu olurken, 14 yaş genelde IM Ediz Gürel Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 10 gün boyunca Antalya’da devam eden 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası sona erdi. 46 ülkeden 1000’i aşkın sporcunun hamle yaptığı şampiyonada 10 yaş genel kategoride Baver Yılmaz Avrupa Şampiyonu olurken, 14 yaş genelde IM Ediz Gürel Avrupa İkincisi, 8 yaş genel kategoride Ali Poyraz Uzdemir ise Avrupa Üçüncüsü oldu. 9 tur boyunca başarılı maçlara imza atan Türk Satranç Millileri, şampiyonada 3 kupa, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Baver Yılmaz’ın şampiyon olarak altın madalya almayı başardığı 10 yaş genel kategoride, Murat Kutay Yardak dördüncü, Özgür Toprak Kurt altıncı olarak madalya aldı.Turnuva boyunca liderliği bırakmayan ve Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran IM Ediz Gürel’in yarıştığı 14 yaş genel kategorisinde FM Hasan Hüseyin Çelik dördüncü, FM Can Durak altıncı olarak madalya aldılar. 8 yaş kızlarda Beren Çetin beşinci, 10 yaş kızlarda Zeynep Duru Şahin ise altıncı olarak Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular oldu.

‘KUSURSUZ’ ŞAMPİYONA

5-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası, organizasyonel başarısıyla satranç otoriteleri tarafından takdir edilen ve ‘tüm dünyaya örnek gösterilen, kusursuz bir şampiyona’ olarak tarihe geçti. Şampiyonanın final turu ardından düzenlenen kapanış törenine Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich ile Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili’nin Türkiye övgüsü damga vurdu. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını kaydederek, “Şampiyonanın tüm satranç otoriteleri tarafından ‘kusursuz’ olarak nitelendirilmesinden ve dünyaya örnek gösterilmesinden tüm ekip olarak onur duyduk. Sporcularımız da Türkiye’ye 3 kupa ve 6 madalya kazandırarak bizleri gururlandırdı. 10 yaş genelde Avrupa Şampiyonu olan Baver Yılmaz’ı, 14 yaş genelde Avrupa İkincisi olan IM Ediz Gürel’i, 8 yaş genelde Avrupa Üçüncüsü olan Ali Poyraz Uzdemir’i ve derece alan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonaya katılan genç millilerimiz başarıyla mücadele etti ve gelecek adına bize umut verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISI DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Şampiyonanın kapanış törenine, FIDE ve ECU başkanlarının yanısıra, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, ECU Yönetim Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, sporcular, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich, İstanbul’da yaşanan terör saldırısını kınayarak başladığı kapanış konuşmasında organizasyonun başarısı için Türkiye'yi tebrik etti ve şunları ifade etti: "Çok güzel ve muhteşem bir organizasyon görüyorum. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı, değerli çalışma arkadaşım Gülkız Tulay nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bu organizasyon dünyada büyük organizasyonların nasıl yapılması gerektiğini gösteren önemli bir örnektir."

SONRAKİ ŞAMPİYONALARI DÜZENLEYECEKLERİN ‘İŞİ ZOR’

Törende konuşan ECU (Avrupa Satranç Birliği) Başkanı Zurab Azmaiparashvili de Türkiye'ye evsahipliği için teşekkür ederek, çok kusursuz bir organizasyon geçirdiklerini dile getirdi. Azmaiparashvili “Bundan bir sonraki şampiyonaya ev sahipliği yapacakların işi zor, onları çok zor bir görev bekliyor. Türkiye'nin bu mükemmel ve başarılı organizasyonunu örnek olarak yolumuza devam etmeliyiz” dedi. Şampiyonada her şeyin en ince ayrıntısına kadar önceden planlandığına dikkat çeken Azmaiparashvili, şöyle devam etti: “Bir organizasyon nasıl yapılması gerekiyorsa burada o yapıldı. Avrupa Satranç Birliği olarak bu kusuruz organizasyonu tüm dünyaya örnek göstermeliyiz. Bu kadar büyük bir organizasyona, bu kadar büyük bir emeğe sadece teşekkür etmek kifayetsiz kalıyor. Bendeki duyguları ifade edecek kelime bulamıyorum. Sayın Gülkız Tulay nezdinde TSF'ye çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki Türkiye birçok şampiyonaya ev sahipliği yapacak.”

TÜRKİYE DÜNYA SATRANCINA DAMGA VURUYOR

Kapanış törenindeki konuşmasına "İstanbul'da yaşanan terör saldırısı hepimizi derinden üzdü, terörün her türlüsünü kınıyorum” diyerek başlayan TSF Başkanı Gülkız Tulay, şunları kaydetti:“Şu ana kadar Dünya ve Avrupa statüsünde 13 büyük şampiyonayı ülkemizde düzenlemeyi başardık. Bu şampiyona da her yönüyle unutulmaz bir şampiyona oldu ve tarihe geçti. 46 ülkeden 1000’i aşkın sporcu olmak üzere 2500 kişiyi misafir ettik. Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası unutulmaz mücadelelerin yanısıra dostlukları, hatıraları, katılanların övgü dolu sözleri ile Türkiye’ye gurur veren bir organizasyon olarak hatırlanacak. Türkiye dünya satrancına damga vuruyor. Türk satrancı, hem sportif başarıları hem de kusursuz uluslararası organizasyonlarıyla örnek gösterilmeye devam edecek. Yeni şampiyonaları ülkemize kazandırmak, ülkemize yeni başarıları, zaferleri getirmek için daha çok çalışacağız. Son yıllarda yaşadığımız bu başarı dolu ivmede büyük katkıları olan Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ana Sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve organizasyonda emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum."

MÜTHİŞ MÜCADELELERE SAHNE OLDU

Şampiyonada, genel kategoride, 8 yaşta Roman Sav Shogdzhiev (FIDE), 10 yaşta Baver Yılmaz (TUR), 12 yaşta Patryk Cieslak (POL), 14 yaşa Svyatoslav Bazakutsa (UKR), 16 yaşta IM Timothe Razafindratsima (UZB), 18 yaşta IM Rudik Makarian (UZB), kızlar kategorisinde 8 yaşta Sofya Dm Kokareva (FIDE), 10 yaşta Marianta Lampou (GRE), 12 yaşta Diana Preobrazhenskaya (FIDE), 14 yaşta WFM Valeria Kleymenova (FIDE), 16 yaşta Mariya Manko (UKR), 18 yaşta WIM Mariam Mkrtchyan (ARM) şampiyon oldu.