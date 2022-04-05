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Türkiye Barolar Birliği, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan başkanlığındaki avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye Barolar Birliği, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen TBB Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra TBB yönetimi ve avukatlarla Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Sağkan, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, öncüsü olduğunuz eşsiz hukuk devriminin eseri olan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma idealine sıkı sıkıya bağlı avukatların ve baroların örgütlü gücü olan Türkiye Barolar Birliğinin yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri olarak meslektaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız.

5 Nisan Avukatlar Günü'nde, eşit ve özgür bireyler olarak hayal ettiğiniz ve yasalarla verilen haklarını tek tek yazdığınız her bir yurttaşımızın derdini dert edindiğimizi, tek birini bile savunmasız bırakmamaya yemin ettiğimizi söylemeye geldik.

Egemenliğin kayıtsız şartsız hakimi olan milletimizin adalete olan özlemini dindirme idealinden sapmayacağımızı, Cumhuriyetimizin kazanımlarından vazgeçmeyeceğimizi, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, laikliğe ve hukuk devletine hiçbir güç karşısında asla boyun eğmeden sahip çıkacağımızı yinelemeye geldik. Bizler, aklı ve vicdanı hür avukatlar olarak hukukun yolunda, adaletin ışığında yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Kalbimizde size karşı duyduğumuz sonsuz saygı, şükran ve bitmeyen özlemle."

Kaynak: Haber Kaynağı
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