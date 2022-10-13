Türkiye Belediyeler Birliği yemek ihalesine çıktı

Türkiye Belediyeler Birliği yemek hizmeti alımı yapacak. TBB, personelinin öğle yemeği ile Konukevinin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin hazırlanması, sunulması hizmeti alımı için ihaleye çıktı. İşte Türkiye Belediyeler Birliği yemek ihalesi: