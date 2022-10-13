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Türkiye Belediyeler Birliği yemek ihalesine çıktı

Türkiye Belediyeler Birliği yemek hizmeti alımı yapacak. TBB, personelinin öğle yemeği ile Konukevinin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin hazırlanması, sunulması hizmeti alımı için ihaleye çıktı. İşte Türkiye Belediyeler Birliği yemek ihalesi:
Türkiye Belediyeler Birliği yemek ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Belediyeler Birliği yemek hizmeti alımı yapacak. 

TBB, personelinin öğle yemeği ile Konukevinin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin hazırlanması, sunulması ve aşçılık gibi konularda Birliğin ilgili personeline danışmanlık hizmeti alımı için ihaleye çıktı.

İhale 01.11.2022  tarihinde yapılacak. 

Türkiye Belediyeler Birliği yemek ihalesinin BİK’teki ilanının detayları için TIKLAYIN

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