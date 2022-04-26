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Türkiye Diyanet Vakfı 500 bin kişiye Kur'an-ı Kerim ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında bu yılın sonuna kadar Türkiye ve 50 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 500 bin Kur'an-ı Kerim ulaştıracak.
Türkiye Diyanet Vakfı 500 bin kişiye Kur'an-ı Kerim ulaştıracak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur'an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 8 dil ve lehçede ise dağıtımlar devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan muhtaçlara insani yardımın yanında manevi destek de verdiklerini belirtti.

Hediyem Kur'an Olsun projesinin bu çalışmaların başında yer aldığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak görmemiş ihtiyaç sahiplerine Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i ulaştırıyoruz. Kur'an ayı ramazanda ülkemizde ve 22 ülkede 100 bin kişiye Kur'an-ı Kerim ulaştırdık. Ülkemizde hastaneler ve cezaevleri başta olmak üzere eğitim kurumlarında, yurt dışında ise yetimhaneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar 'Luh' adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye ettiğimiz Kur'an-ı Kerimler onların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de çok mutlu oluyorlar."

Bu yılın sonuna kadar Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında 8 ayrı dilde 500 bin kişiye Kur'an-ı Kerim hediye edeceklerini belirten Turan, çalışmalar tamamlandıktan sonra 50 ülkede ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim'i ulaştıracaklarını ifade etti.

Turan, Hediyem Kur'an Olsun Projesi kapsamında bir kişinin daha Kur'an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen vatandaşların KURAN yazıp 4333'e SMS göndererek 50 lira tutarında bir Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya "bagis.tdv.org" sitesinden bankalar yoluyla projeye destek olabileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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