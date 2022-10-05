  • BIST 3.463,39
  • Altın 1017.192
  • Dolar 18.5721
  • Euro 18.4238
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve dışında 4 bin 57 cami inşa etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içi ve dışında şu ana kadar 4 bin 57 cami inşa etti.
Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve dışında 4 bin 57 cami inşa etti

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, ülke genelinde 3 bin 952, yurt dışında da 105 cami inşa etti, terörden zarar gören yaklaşık 650 caminin ise bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, 1967'de yapımına başlanan ancak bitirilemeyen Ankara Kocatepe Camisi'ni tamamlayıp ibadete açtıklarını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütü PKK'nın hasar verdiği 152 caminin tadilat ve tefrişatını yaptıklarını ifade eden Turan, "Başkanlığımızla iş birliği içerisinde 121 üniversite camisi inşa etmeye başladık. Şu an 7 ilimizde 9 cami inşaatının da yapımı devam ediyor." bilgisini verdi.

"Ezanın yankılandığı yer şüphesiz Müslüman yurdudur"
Ezan sesine hasret Müslümanlar için dünyanın dört bir yanında camiler inşa ettiklerini kaydeden Turan, şöyle devam etti:

"ABD, Haiti, İngiltere, Rusya, Belarus, Kırım, Kıbrıs, Japonya, Filipinler, Filistin, Somali, Cibuti, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere son dönemde 14 ülkede 24 camiyi Müslümanların istifadesine sunduk. 19 ülkede ise kardeş şehir camilerimiz bulunuyor. Suriye'nin kuzey bölgesinde savaşta zarar gören 491 caminin bakım ve onarımını yaptık. Şu anda Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Rusya, Irak-Kerkük ve Kırgızistan olmak üzere 7 farklı ülkede 7 cami inşaatı devam ediyor. Bu yıl içinde Bosna Hersek'te yapımı devam eden Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi ile Arnavutluk'taki Tiran Namazgah Camisi ve Külliyesini tamamlayarak ibadete açmayı planlıyoruz."

TDV'nin katkılarıyla yapılan İngiltere'deki Cambridge Merkez Cami, ABD'deki Amerika Diyanet Merkezi ve Rusya'daki Moskova Merkez Camisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldığını hatırlatan Turan, "Her cami yeryüzünün ilk mabedi olan Kabe'nin şubesidir. Tarihin her döneminde irşat ve tebliğin merkezi olan camilerimiz, Allah ve resulünün isimlerinin ezanla arşa yükseldiği manevi merkezlerdir. Camilerde İslam'ın tevhit çağrısının tüm insanlığa verdiği barış mesajları yankılanır. Kubbenin, minarenin olduğu, ezanın yankılandığı yer şüphesiz Müslüman yurdudur." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor05 Ekim 2022 Çarşamba 10:28
  • Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak05 Ekim 2022 Çarşamba 10:20
  • 14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı05 Ekim 2022 Çarşamba 10:19
  • YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:55
  • Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu05 Ekim 2022 Çarşamba 09:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız05 Ekim 2022 Çarşamba 09:54
  • Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:53
  • AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Kovid-19'a yakalandığını açıkladı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:53
  • Onur Şener cinayetine adı karışan iş müfettişleri görevden uzaklaştırıldı05 Ekim 2022 Çarşamba 09:52
  • İran'ın Türkiye sınırında 5,4 büyüklüğünde deprem05 Ekim 2022 Çarşamba 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti