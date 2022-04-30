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Türkiye Diyanet Vakfından yetim çocuklara bayram yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesince İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla yetim çocuklara ve ailelerine yardım yapıldı.
Türkiye Diyanet Vakfından yetim çocuklara bayram yardımı

Güngören Merter Veysel Karani Camisi'nde bayram sevincinin paylaşılması amacıyla düzenlenen etkinlikte Arpaguş, çocuklar ve ailelerle sohbet etti. Ramazan Bayramı'nı kutlayan Arpaguş, yetimlere giyim çeki ve ailelere de nakdi yardımlarını takdim etti. Bayram harçlıklarını alan çocuklar ve aileleri mutluluklarını dile getirdi.

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz da ramazan ayı münasebetiyle İstanbul genelinde tespit edilen 5 bin 500 aileye gıda kartı, 5 bin aileye ise nakdi yardımda bulunulduğunu söyledi.

Bugün ise ailelere nakdi ve giyim çeki verildiğini belirten Yavuz, şöyle dedi:

"Bu etkinliğin amacı ramazanın başlangıcından itibaren sadece din hizmeti değil 'insanların hayatına da dokunalım' diye bir yola girdik. Hayır sahibi kardeşlerimizin emanetlerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugünkü kampanyamız temsili olarak bir kısım yetimlere ulaşmaktı. Bunun haricinde ramazan boyunca 300 yetim ailemizle iftar yaptık. Bu akşam Fatih'te 300 yetim ailemizle beraber bir iftar yapacağız. Bayrama kadar ve Ramazan Bayramı'nda hizmetlerimiz devam edecek."

TDV İstanbul şubesi olarak ramazanda kent genelinde gıda paketleri ve gıda kartı dağıtımında bulunduklarını anlatan Yavuz, Suriye'de de 2 bin yetim aileye ulaştıklarını belirtti.

Yavuz, Balkanlarda da hizmetlerinin olduğunu, Bulgaristan Filibe'de ve Kosova'da 1000 kişilik iftar düzenlediklerini, 62 yetim çocuğa da nakdi yardımda bulunulduğunu anlattı. Burs yardımlarının da devam ettiğini belirten Yavuz, vatandaşlara TDV üzerinden hayırlarına ulaştırmaya davet ettiklerini dile getirdi.

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