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Türkiye en fazla ihracatı Almanya'ya rekor kırarak gerçekleştirdi

Türkiye, geçen yıl en fazla dış satımı Almanya'ya yaparken, bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatta rekor kırdı.
Türkiye en fazla ihracatı Almanya'ya rekor kırarak gerçekleştirdi

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, geçen yıl en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Türkiye'nin 2021 yılında Almanya'ya gerçekleştirdiği ihracat, yıllık bazda yüzde 22,9 artışla 17 milyar 705,4 milyon dolara yükselirken, tarihi zirveye de ulaştı. Almanya'yı, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve İspanya izledi.

2021 yılında Türkiye'nin dış satımı, Birleşik Krallık'a yüzde 26,3 artarak 13 milyar 229,7 milyon dolara, ABD'ye yüzde 45 artışla 12 milyar 844,7 milyon dolara, İtalya'ya yüzde 40,5 yükselerek 10 milyar 660,5 milyon dolara, İspanya'ya yüzde 45,8 artarak 9 milyar 242 milyon dolara ulaştı.

Almanya'ya ihracatta lokomotif sektör otomotiv endüstrisi oldu
Geçen yıl Almanya'ya en fazla otomotiv endüstrisi dış satım yaptı. Otomotiv endüstrisi ülkeye 4 milyar 167,7 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 3 milyar 465,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 597,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 290,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1 milyar 221,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Almanya'ya çelik sektörü 762 milyon 934 bin dolar, madencilik ürünleri 147 milyon 17 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 7,7 milyon dolarla diğer sanayi ürünleri, 13,3 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 21,5 milyon dolarla tütün, 32,9 milyon dolarla gemi, yat ve hizmetleri, 41,7 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri oldu.

Almanya'ya dış satım yapan 27 sektörden 25 tanesi ihracatını artırırken, sadece 2 sektörün ihracatında düşüş görüldü.

Ülkeye dış satımı en fazla artan sektör gemi ve yat hizmetleri oldu. Gemi ve yat hizmetlerinin Almanya'ya ihracatı 2021 yılında 2020'ye göre yüzde 207,8 arttı. Gemi ve yat hizmetlerini, yüzde 82 ile çelik, yüzde 65,7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 61,6 ile madencilik ürünleri, yüzde 58,8 ile tütün sektörleri izledi.

Almanya'ya en fazla İstanbullu şirketler dış satım yaptı
Almanya'ya geçen yıl Türkiye'nin 79 ilinden ihracat gerçekleşti.

Geçen yıl Almanya'ya en fazla dış satımı ise İstanbullu şirketler yaptı. İstanbul'dan Almanya'ya 7 milyar 776,6 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

İstanbul'u, 2 milyar 138,2 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 433,1 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 161,6 milyon dolarla Kocaeli, 815,8 milyon dolarla Manisa takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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