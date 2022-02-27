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Türkiye, Etiyopya'da barışa giden her yolu destekliyor

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, iç çatışmaların görüldüğü Etiyopya'da barış ve istikrara gidecek her yolu destekleyeceklerini açıkladı.
Türkiye, Etiyopya'da barışa giden her yolu destekliyor

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya Haber Ajansına (ENA) verdiği mülakatta, Türkiye'nin Etiyopya'da başlatılan ulusal diyalog sürecinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Her iki ülkenin de zor zamanlarda birbirinin yanında olduğunu kaydeden Alp, "Etiyopya'da barışa ve istikrara giden tüm girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Şu anda bunun gerçekleşiyor olmasından da memnuniyet duyuyoruz ve çatışmanın tüm kardeşlerimiz için çok yakında bitmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Alp ayrıca Türk sivil toplum örgütlerinin ülkede yardım çalışmalarını sürdürdüğünü, su ve tarım projelerine destek verdiğini aktardı.

Etiyopya, isyancı Tigray Kurtuluş Cephesinin (TPLF) başkent Addis Ababa'ya ilerlemesi sonrası hava saldırısıyla TPLF'yi Tigray eyaletine geri püskürtmüştü. Hükümet ve TPLF, doğrudan barış müzakereleri yürütmese de Tigray'da çatışmadan uzak duracaklarını duyurmuştu.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, bugüne kadar 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Savaşta on binlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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