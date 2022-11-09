  • BIST 4.420,40
  • Altın 1022.166
  • Dolar 18.6008
  • Euro 18.7057
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ekmek fiyatında değişiklik öngörülmediğini bildirdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "'Aralık ayında ekmek 7,5 lira olacak' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Ocak ayında da mevcut fiyatın devam edeceğini düşünüyorum." dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ekmek fiyatında değişiklik öngörülmediğini bildirdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon'un Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ekmek fiyatı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yaptığı açıklamalara değinen Balcı, bu söylemlerin doğruluğunun olmadığını aktardı. Balcı, "Türkiye'de yıllık ekmek tüketiminin kişi başı 210 kilogram olduğunu söylüyor. Türk halkı yılda kişi başı 81 kilogram ekmek tüketiyor. Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken, komisyonda bir görevi, kanunla tanımlanan bir görevi olmamasına rağmen ekmek aralık ayında 7,5 lira olacak açıklaması tamamen gerçek dışıdır. Çünkü fiyat talep etme yetkisi de yoktur." ifadelerini kullandı.

Kolivar hakkında suç duyurusunda bulundukları bilgisini paylaşan Balcı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile yetkisiz kişilerin açıklama yapmasının önlenmesine yönelik bir görüşme yaptıklarını da söyledi.

Balcı, ekmek fiyatları konusunda yetkili kurumların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu olduğunu vurguladı.

Ekmek fiyatlarında yakın zamanda bir değişiklik öngörülmediğine dikkati çeken Balcı, "'Aralık ayında 7,5 lira olacak' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. En yetkili ağız olarak çok açıklıkla ifade ediyorum ki, aralık ayında ekmeği yine azami 5 liradan tüketeceğiz. Ocak ayında da mevcut fiyatın devam edeceğini düşünüyorum. Yakın gelecekte ekmeğin 7,5 lira olması gündemimizde yok." diye konuştu.

Balcı, "ekmek üzerinden siyaset yapmanın" yanlış olduğuna işaret ederek, belediyelerin dar gelirli vatandaşlara ucuz ekmek temin etmesine karşı olmadıklarını ancak bu konuda esnafla iş birliği yapılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kirişci'den sert tepki: Asla kabul etmiyoruz09 Kasım 2022 Çarşamba 11:27
  • 10 ayda 2,7 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 11:24
  • Muhteşem kasım fırsatları nedir, flo’da indirim var mı?09 Kasım 2022 Çarşamba 11:12
  • Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı09 Kasım 2022 Çarşamba 10:27
  • Erdoğan imzaladı, yeni Başkanlık kuruldu: Detaylar belli oldu09 Kasım 2022 Çarşamba 10:16
  • Bursa'da yangın faciası: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti09 Kasım 2022 Çarşamba 10:12
  • Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı09 Kasım 2022 Çarşamba 00:27
  • AK Partili Turan'dan HDP açıklaması09 Kasım 2022 Çarşamba 00:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vererek istedi: O teröristi iade edin! Bizim için önemli09 Kasım 2022 Çarşamba 00:10
  • Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi08 Kasım 2022 Salı 17:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti