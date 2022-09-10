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Türkiye - Fransa! 12 Dev Adam çeyrek final için parkede

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa ile karşılaşıyor.
Türkiye - Fransa! 12 Dev Adam çeyrek final için parkede

AMilli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 13.00'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

Grubu 2. sırada tamamladık

A Milli Basketbol Takımı, İspanya, Karadağ, Belçika, Bulgaristan ve Gürcistan ile yer aldığı A Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda ikinci tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Fransa grubundan 3. çıktı

Fransa ise Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya ve Bosna Hersek ile bulunduğu B Grubu'nu aynı galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü bitirerek son 16 turuna çıktı.

Rakip Sırbistan-İtalya maçının kazananı

A Milli Takım, Fransa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Bu eşleşmeyi kazanacak takım, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda Slovenya-Belçika, Almanya-Karadağ ve İspanya-Litvanya müsabakaları da yapılacak.

Shane Larkin maçta yok

A Milli Basketbol Takımı'nda elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle grup maçlarından sonra Türkiye'ye dönen Shane Larkin'in durumu belli oldu.

Başantrenör Ergin Ataman yaptığı açıklamada Larkin'in sakatlığının düzelmesi için ameliyat kararı alındığını ve yıldız oyuncunun Fransa karşısında sahadaki yerini alamayacağını belirtti.

Fransa ile 50. randevu

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde Fransa ile 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 49 maçın 16'sını Türkiye, 33'ünü de Fransa kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası finallerinde daha önce Fransa ile yaptığı 15 maçta ise 2 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşadı.

SALON: Mercedes-Benz Arena
SAAT: 13.00
YAYIN: NTV

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