Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final bileti için Fransa ile Berlin’de karşılaştı.
A Grubu'nu ikinci bitiren Milliler, B Grubu 3.'sü Fransa karşısında devşirme oyuncumuz Shane Larkin'den yoksun olarak sahaya çıktı.
İlk çeyreği 18-11 geride kapatan Milliler, ikinci çeyreği de 43-35 geride bitirdi.
Üçüncü çeyrekte ciddi sıçrama sağlayan 12 Dev Adam, üçüncü çeyreği 57-49 önde götürdü.
Cedi iki atış kaçırdı
Maçı son anlara kadar önde götüren Milli Takım'da Cedi Osman, son saniyelerde kazanılan 2 atışı da kaçırınca işler karıştı.
Fransa son saniye basketi de bulunca 4. çeyrek 77-77 sona erdi ve maç uzatmaya gitti.
12 Dev Adam, Fransa'ya 86-87 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Çeyrek sonuçları
İlk çeyrek sonucu | Türkiye 11-18 Fransa
2. çeyrek sonucu | Türkiye 35-43 Fransa
3. çeyrek sonucu | Türkiye 57-49 Fransa
4. çeyrek sonucu | Türkiye 77-77 Fransa
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