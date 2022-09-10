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Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya 86-87 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final bileti için Fransa ile Berlin’de karşılaştı.

A Grubu'nu ikinci bitiren Milliler, B Grubu 3.'sü Fransa karşısında devşirme oyuncumuz Shane Larkin'den yoksun olarak sahaya çıktı.

İlk çeyreği 18-11 geride kapatan Milliler, ikinci çeyreği de 43-35 geride bitirdi.

Üçüncü çeyrekte ciddi sıçrama sağlayan 12 Dev Adam, üçüncü çeyreği 57-49 önde götürdü.

Cedi iki atış kaçırdı

Maçı son anlara kadar önde götüren Milli Takım'da Cedi Osman, son saniyelerde kazanılan 2 atışı da kaçırınca işler karıştı.

Fransa son saniye basketi de bulunca 4. çeyrek 77-77 sona erdi ve maç uzatmaya gitti.

12 Dev Adam, Fransa'ya 86-87 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Çeyrek sonuçları

İlk çeyrek sonucu | Türkiye 11-18 Fransa
2. çeyrek sonucu | Türkiye 35-43 Fransa
3. çeyrek sonucu | Türkiye 57-49 Fransa
4. çeyrek sonucu | Türkiye 77-77  Fransa

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