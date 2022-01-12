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Türkiye geçen yıl en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2021'de en fazla fındığı Almanya'ya ihraç etti.
Türkiye geçen yıl en fazla fındığı Almanya'ya sattı

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl 122 ülkeye 344 bin 370 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 260 milyon 105 bin dolar gelir sağladı. Önceki yıl 280 bin 924 bin ton fındık satan Türkiye, bu ihracattan 1 milyar 945 milyon 299 bin dolar kazanç elde etmişti.

Almanya, 2021'de fındık ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında İtalya'yı geride bırakarak birinci oldu. Almanya'ya 536 milyon 376 bin 853 dolar karşılığında 82 bin 646 ton fındık satıldı. Bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi. İtalya'ya 497 milyon 531 bin 943, Fransa'ya ise 163 milyon 52 bin 237 dolarlık fındık ihraç edildi.

Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını ise Nepal'e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı yalnızca 2 kilogram, gelir ise 2 dolar oldu. Nepal'i 22 kilogramla Mauritius ve 32 kilogramla Gabon izledi.

Fındık ihracatında son yıllarda en fazla gelişme gösteren pazarlardan biri Çin oldu. Bu ülkeye geçen yıl 11 bin 54 ton fındık satılarak 79 milyon 517 bin dolar kazanıldı.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, 2021 yılında yapılan 344 bin 370 tonluk fındık ihracatının Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu söyledi.

Bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölük, "Dünyada fındık tüketimi artıyor. Türkiye'nin, Avrupa dışındaki ülkelere ihracatı her geçen yıl artış gösteriyor. 2021 yılındaki 344 bin tonluk satış bunun bir göstergesi." dedi.

Bölük, ABD ile Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinin de Türkiye için önemli pazarlar haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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