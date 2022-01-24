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Türkiye geneli narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 552 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 552 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye geneli narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 552 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 79 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 552 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 95 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 142 kilogram esrar, 26 kilogram metamfetamin, 6 kilogram skunk, 17 kilogram bonzai, 26 bin sentetik ecza, 6 bin adet ecstasy, 39 bin adet captagon, 190 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram afyon sakızı ile 75 tabanca/tüfek ve 76 bin 325 lira ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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