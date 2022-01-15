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Türkiye genelinde 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde tehlike arz eden 20 bin 843 köpeğin mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını bildirdi.
Türkiye genelinde 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı

Bakanlık, tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasıyla ilgili 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdiği anımsatılarak, "Yapılan yasal düzenleme ve daha sonra yayımlanan Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak ve buna ilişkin belgeyle birlikte 14 Ocak 2022'ye kadar Bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istenmişti." ifadesi kullanıldı.

Düzenlemede hayvanlarını kısırlaştırarak kayıt altına aldırmak istemeyenlerin onları en yakın bakımevine bırakabileceğine ve yerel yönetimlerin bu hayvanları teslim almak zorunda olduğuna da yer verildiğine işaret edilen açıklamada, verilen süre kapsamında hayvanlarını kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmayanlara hayvan başına 14 bin 982 lira idari para cezası kesileceği ve bu hayvanların el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacağı, buna aykırı hareket edenlere 14 bin 982 lira idari para cezası verileceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 lira idari para cezası verilecek. Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasıyla ilgili tanınan yasal süre bugün sona erecektir. Ancak genelgenin yürürlüğe girmesinden (07.12.2021) önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olana kadar kayıt olma işlemi devam edecektir. Tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara'da 1925, İstanbul'da 4 bin 858, İzmir'de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul'da kayıt altına alınmıştır. Bugün sona erecek kayıtlar halen devam etmektedir. Vatandaşlarımız başıboş gezen, tehlike arz eden bu köpek ırklarını gördüğünde doğa koruma ve milli parklar il şube, tarım ve orman il/ilçe müdürlükleri veya belediyelere ve kolluk kuvvetlerine, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verebilirler."

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