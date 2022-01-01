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Türkiye genelindeki yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapılıyor

Türkiye genelindeki yılbaşı yoğunluğuna yönelik denetimler, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip ediliyor.
Türkiye genelindeki yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, GAMER'de ülke genelinde yapılan denetimleri izledi.

Görev başındaki vali, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle kurulan canlı bağlantıda illerde ve bölgelerdeki tedbirlere ilişkin bilgi alan Çataklı, karadan, havadan ve denizden yapılan kontrolleri takip etti.

Çataklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve bakan yardımcılarının da görev başında olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarının görevde olduğunu bildiren Çataklı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirebilmesi için bütün önleyici tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge yayımladıklarını hatırlatan Çataklı, tüm illerde olduğu gibi Ankara'da da sabahın ilk saatlerine kadar GAMER'den gelişmeleri takip edeceklerini anlattı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 340 bin 351 personelin yer aldığı 55 bin 466 ekibin, 769 hava, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekle denetim yapılacağını anlatan Çataklı şunları kaydetti:

"Terör örgütü mensuplarının sınırlarımızdan illegal geçiş yapma arayışında olabilecekleri, sınır hatlarına el yapımı patlayıcı ve benzeri yöntemlerle eylemler yapabilecekleri ihtimallerini de dikkate alacağız. Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere araç gereç ve dedektör köpekler de kullanarak bütün unsurlarımızı emniyet ve asayiş için seferber edeceğiz."

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