Türkiye Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlara imza attı

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Milli Takımı, serbest erkekler, kadınlar ve grekoromen olmak üzere üç stilde de kürsüye çıkarak tarihi bir başarı elde etti. Avrupa’da ilk kez 10 final yapıp ilk kez 7 altın kazanan, tarihte kadınlarda da ilk kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcular bu organizasyonu, tarihinde ilk kez 17 madalya rekoru ile tamamladı.

KADINLARDA İLK AVRUPA ŞAMPİYONU

Başkent Budapeşte’de gerçekleştirilen ve 37 ülkeden toplam 375 sporcunun katıldığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 30 sporcu ile madalya mücadelesi verdi. Toplam 85 güreşçinin mindere çıktığı kadınlarda milli sporculardan Yasemin Adar Yiğit (76 kg.) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kg.) ile 2 altın, Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg.) ile 1 gümüş ve Bediha Gün (55 kg.) ile de bronz 1 bronz madalya kazandı. Türkiye kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti.

SERBEST STİLDE ERKEKLER AVRUPA İKİNCİSİ

Toplam 135 sporcunun mindere çıktığı erkekler serbest stilde ise Türk sporcular 6 madalya kazandı. 125 kiloda Taha Akgül 9’uncu Avrupa şampiyonluğunu kazandı, genç sporcu 92 kiloda Feyzullah Aktürk de altın madalya ile tarihe imzasını attı. 61 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 65 kiloda Recep Aktaş, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda da Osman Göçen ile 3 bronz madalya daha kazanan milliler, takım halinde Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

GREKOROMENDE AVRUPA İKİNCİSİ

Büyük çekişmenin yaşandığı ve 155 sporcunun yer aldığı grekoromende stilde de Türkiye önemli başarılara imza attı. Madalya koleksiyoncusu Rıza Kayaalp (130 kg.) 11’inci kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda Murat Fırat da altın madalya kazanırken; 77 kiloda Yunus Emre Başar gümüş, 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar ve 82 kiloda da Burak Akbudak bronz madalya aldı. Türkiye grekoromende takım halinde ikinci oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE MADALYA SAYISI 338 OLDU

Macaristan’da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye’nin Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalya sayısı 338’e yükseldi. Milliler bugüne dek Avrupa’da kazandığı madalya sayısı serbest stilde; 57 altın, 61 gümüş, 80 bronz; kadınlarda 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve grekoromende de 42 altın, 26 gümüş, 48 de bronza ulaştı. Böylece milliler Avrupa şampiyonaları tarihinde toplamda 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıkmış oldu.