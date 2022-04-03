  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.689
  • Dolar 14.6597
  • Euro 16.1518
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlara imza attı

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlara imza attı

Türkiye Milli Takımı, serbest erkekler, kadınlar ve grekoromen olmak üzere üç stilde de kürsüye çıkarak tarihi bir başarı elde etti. Avrupa’da ilk kez 10 final yapıp ilk kez 7 altın kazanan, tarihte kadınlarda da ilk kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcular bu organizasyonu, tarihinde ilk kez 17 madalya rekoru ile tamamladı.

KADINLARDA İLK AVRUPA ŞAMPİYONU

Başkent Budapeşte’de gerçekleştirilen ve 37 ülkeden toplam 375 sporcunun katıldığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 30 sporcu ile madalya mücadelesi verdi. Toplam 85 güreşçinin mindere çıktığı kadınlarda milli sporculardan Yasemin Adar Yiğit (76 kg.) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kg.) ile 2 altın, Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg.) ile 1 gümüş ve Bediha Gün (55 kg.) ile de bronz 1 bronz madalya kazandı. Türkiye kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti.

SERBEST STİLDE ERKEKLER AVRUPA İKİNCİSİ

Toplam 135 sporcunun mindere çıktığı erkekler serbest stilde ise Türk sporcular 6 madalya kazandı. 125 kiloda Taha Akgül 9’uncu Avrupa şampiyonluğunu kazandı, genç sporcu 92 kiloda Feyzullah Aktürk de altın madalya ile tarihe imzasını attı. 61 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 65 kiloda Recep Aktaş, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda da Osman Göçen ile 3 bronz madalya daha kazanan milliler, takım halinde Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

GREKOROMENDE AVRUPA İKİNCİSİ

Büyük çekişmenin yaşandığı ve 155 sporcunun yer aldığı grekoromende stilde de Türkiye önemli başarılara imza attı. Madalya koleksiyoncusu Rıza Kayaalp (130 kg.) 11’inci kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda Murat Fırat da altın madalya kazanırken; 77 kiloda Yunus Emre Başar gümüş, 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar ve 82 kiloda da Burak Akbudak bronz madalya aldı. Türkiye grekoromende takım halinde ikinci oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE MADALYA SAYISI 338 OLDU

Macaristan’da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye’nin Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalya sayısı 338’e yükseldi. Milliler bugüne dek Avrupa’da kazandığı madalya sayısı serbest stilde; 57 altın, 61 gümüş, 80 bronz; kadınlarda 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve grekoromende de 42 altın, 26 gümüş, 48 de bronza ulaştı. Böylece milliler Avrupa şampiyonaları tarihinde toplamda 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıkmış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu02 Nisan 2022 Cumartesi 16:10
  • Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda02 Nisan 2022 Cumartesi 15:22
  • Kanoda hedef Dünya Kupası'nda finale kalmak02 Nisan 2022 Cumartesi 12:20
  • Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek02 Nisan 2022 Cumartesi 11:35
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak01 Nisan 2022 Cuma 13:21
  • Curling Federasyonu Başkanı Şebin: Kadın millilerimiz Kanada'da tarih yazdı01 Nisan 2022 Cuma 13:20
  • MotoGP'de heyecan Arjantin'de sürecek01 Nisan 2022 Cuma 11:32
  • Yılın ilk çeyreğinde borsanın kazandıranı Fenerbahçe oldu01 Nisan 2022 Cuma 11:31
  • Giresunspor, Sivasspor'u konuk edecek01 Nisan 2022 Cuma 10:49
  • NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi01 Nisan 2022 Cuma 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti