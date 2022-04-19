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Türkiye hamsi ihracatından 8,2 milyon dolar kazandı

Türkiye'den 2021-2022 av sezonunda yapılan hamsi ihracatı, geçen sezona oranla yüzde 23 artarak 8 milyon 267 bin 741 dolara ulaştı.
Türkiye hamsi ihracatından 8,2 milyon dolar kazandı

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Eylül 2021'de başlayıp 15 Nisan 2022'de sona eren su ürünleri av sezonunda 28 ülkeye 1751 ton hamsi ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan 8 milyon 267 bin 741 dolar gelir sağlandı.

Buna göre ihracat, 1328 ton hamsi karşılığı 6 milyon 733 bin 879 dolar kazanç elde edilen geçen sezona göre miktarda yüzde 32, değerde yüzde 23 arttı.

Fransa, Belçika ve Almanya, en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler oldu.

2021-2022 su ürünleri av sezonunda Fransa'ya yapılan ihracat geçen sezona oranla yüzde 16 artarak 2 milyon 493 bin 511 dolara ulaştı. Belçika'ya 2 milyon 185 bin 719 ve Almanya'ya 1 milyon 344 bin 82 dolarlık hamsi dış satımı gerçekleştirildi.

Geçen sezondan farklı olarak Romanya, Umman, Katar, Suriye ve Kenya'ya da hamsi satıldı.

"İhracatımızın çok daha üst noktalara ulaşacağını umuyoruz"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsi ihracatındaki artışın çok önemli olduğunu söyledi.

İhracat yapılan ülke sayısının da arttığını belirten Gürdoğan, hamsinin işlenmiş ürün olarak konserve şeklinde ihraç edilmesinin bu artışa önemli katkı sağladığını ifade etti.

Gürdoğan, sezonda hamsi avının istenilen düzeyde gerçekleşmemesine rağmen ihracatın artış trendini yakalamasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, gelecek sezonlarda firmaların hamsiyi, katma değerli işlenmiş ürün olarak satmasıyla ihracatın çok daha üst noktalara ulaşacağını umduklarını dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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