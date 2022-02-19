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Türkiye ile AB arasında 2018'den beri ilk kez parlamentolar arası toplantı yapılacak

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı, 17-18 Mart tarihlerinde Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda yapılacak.
Türkiye ile AB arasında 2018'den beri ilk kez parlamentolar arası toplantı yapılacak

2018'den bu yana yapılmayan toplantıya Türkiye adına Türkiye-AB KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, AB adına AP Milletvekili Sergey Lagodinsky'nin başkanlık etmesi bekleniyor.

En son 19 Aralık 2018'de Ankara'da 78'incisi yapılan toplantı, uzun süre sonra yeniden TBMM ve AP milletvekillerini bir araya getirecek olması bakımından önem taşıyor.

Toplantıda başta Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması, gelecek dönemde hangi alanlarda iş birliği yapılacağı gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

Türk ve Avrupalı milletvekillerinin ayrıca ikili parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları kapsamlı şekilde görüşmesi öngörülüyor.

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