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Türkiye ile BAE arasında 'sanayi ve teknoloji diplomasisi' güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında imzalanan sanayi ve teknoloji alanındaki anlaşmayla havacılıktan otomotive, çelikten kimya ve petrokimyaya kadar birçok alanda iş birliğinin yolu açıldı.
Türkiye ile BAE arasında 'sanayi ve teknoloji diplomasisi' güçleniyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabulünün ardından iki ülke arasındaki yeni iş birliklerine kapı aralandı.

Geçen yıl Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette stratejik ilişkiler derinleşirken buna paralel olarak iş birliği alanları da çeşitlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 yıl aradan sonra BAE'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette de iki ülke arasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında geleceğe dönük iş birliği imkanları oluşturacak anlaşmalar, karşılıklı yatırımların artırılmasında da önem taşıyor.

İki ülkenin imalat sanayileri geliştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed Al Cabir bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmayla havacılık, otomotiv, elektrikli aletler endüstrisi, çelik, kimya ve petrokimya, sağlık ve yaşam bilimleri, dijitalleşme ve yüksek teknoloji, standardizasyon, endüstriyel metroloji ve helal belgelendirme alanlarında iş birliğine yönelik adım atıldı.

Böylece, hem sektörlerin gelişmesi ve rekabet gücü hem de kritik tedarik zincirlerinin dayanıklılığı artırılacak. BAE'li paydaşlarla birlikte ekonomik kazanımlar elde etmek üzere endüstride ileri teknolojiler geliştirilecek ve uygulanacak.

Ortak yatırımlar, Ar-Ge ve inovasyon projeleri, teknoloji transferi ve sanayide kritik teknolojilerin geliştirilmesi gibi ortak çabalar vasıtasıyla iki ülkenin imalat sanayilerinin geliştirilmesine yönelik bir kurumsal çerçeve oluşturulacak.

KOBİ'ler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve kapasitelerinin artırılması, iki ülkenin çıkarına hizmet edecek ortak konularda akademik ve sınai Ar-Ge ve inovasyon fonlarının oluşturulması, teknoloji ve 'know-how' transfer programları, sanayi, teknoloji ve inovasyon politikaları ile iyi uygulama örnekleri konusunda deneyim ve bilginin paylaşılması, standardizasyon, helal sertifikalandırma da dahil sınai metroloji ve uygunluk değerlendirme çalışmalarının hayata geçirilmesi, sanayi bölgeleri ve teknoparklar alanında ortak programlar ve projeler gibi çeşitli alanlar da iş birliği kapsamında olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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