  • BIST 2.025,52
  • Altın 790.29211
  • Dolar 13.8301
  • Euro 15.6473
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticarete ilişkin düzenleme yapıldı

Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde yapılacak ticarette bazı düzenlemelere gidildi.
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticarete ilişkin düzenleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ağustos 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemelerle Bosna Hersek, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi'nden Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamı ticarette uygulanan menşe kümülasyon sistemine dahil edildi.

Böylelikle, Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanmış STA çerçevesinde yapılacak ticarette, Bölgesel Konvansiyon kapsamında Türkiye ile menşe kümülasyonu olanağı bulunan diğer ülkelerle kümülasyon yapma imkanı getirilmiş oldu.

Bu doğrultuda, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin artması ve iki ülke arasındaki değer zincirlerinin sağlamlaşması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alacak07 Ocak 2022 Cuma 12:37
  • Türkiye'de 2021 yılında 124 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı07 Ocak 2022 Cuma 12:37
  • Rekabet Kurumu geçen yıl 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi07 Ocak 2022 Cuma 12:36
  • Kamu sosyal tesislerinde hizmet bedelleri belirlendi07 Ocak 2022 Cuma 11:17
  • Yerli otomobil Togg, blok zinciri anlaşmasına imza attı!07 Ocak 2022 Cuma 11:16
  • Merkez Bankası 5. müdahalenin miktarını açıkladı07 Ocak 2022 Cuma 11:16
  • Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı07 Ocak 2022 Cuma 10:35
  • Borsa güne yükselişle başladı07 Ocak 2022 Cuma 10:34
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak07 Ocak 2022 Cuma 10:34
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı07 Ocak 2022 Cuma 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti