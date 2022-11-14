Türkiye ile Endonezya arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayisi, teknoloji, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında işbirliğini içeren 5 anlaşma imzalandı.

Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Zirvesi öncesinde, Hilton Bali Resort'ta Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili anlaşmalar için imza töreni düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmaya, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun, dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin taziye dileklerine teşekkür ederek başladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülke içinde ve bölgesinde teröristlerin kökünü kazımaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bali'de tarihi bir ana şahitlik edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni kuracaklarını ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinde son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün savunma, araştırma, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak. Özel sektörlerimiz de bugün elektrikli otobüsler ve Sumatra otoyolu gibi projelere ilişkin önemli anlaşmalar imzalayacak."

Endonezya'nın küresel zorluklara rağmen G20 Zirvesi'nde başarılı bir başkanlık yürüttüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Endonezya'nın onun liderliğindeki ilerlemesini de takdir ediyoruz. İslam dünyasının iki büyük gücü olarak, işbirliğimiz tüm dünyadaki Müslümanlar için kritik önemde." diye konuştu.

Endonezya Savunma Bakanı Subianto ise Türkiye'ye dün İstanbul'da yaşanan saldırı dolayısıyla başsağlığı diledi.

İmzalanan anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkinin dinamizmini gösterdiğini söyleyen Subianto, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmaları hayata geçirmek için büyük çaba harcandığını biliyorum. Endonezya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi de günden güne güçlenerek artıyor. Bugün iki ülke liderinin açıklayacağı Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum."

Konuşmaların ardından Türkiye ve Endonezya arasında 5 anlaşma imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Endonezya Savunma Bakanı Subianto, "Türkiye ile Endonezya Arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

"Türkiye ile Endonezya Arasında Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) Başkanı Tri Handoko imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar imza koydu.

"Türkiye ile Endonezya Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması"nı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar imzaladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Teuku Faizasyah", Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı Arasında Kalkınma İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı"na imza koydu.