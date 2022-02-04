  • BIST 1.966,20
  • Altın 780.42424
  • Dolar 13.5497
  • Euro 15.5386
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisi için tarih ve yer belli oldu

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak
Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisi için tarih ve yer belli oldu

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamındaki ilk görüşme 14 Ocak'ta yapılmıştı. Bu görüşmenin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar yeniden başlarken, normalleşme adımlarının ikinci görüşmesinin ise 24 Şubat'ta Viyana'da yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye ve Ermenistan arasında 1915 olayları da dahil olmak üzere geçmişte yaşanan bazı sorunlardan dolayı anlaşmazlıklar bulunuyordu. İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Dağlık Karabağ savaşıyla birlikte had safhaya çıktı. Ancak savaşın Azerbaycan lehine sonuçlanmasının ardından yeni bir döneme girildi. Türkiye ile Ermenistan da ilk olarak 14 Ocak'ta normalleşme adına bir toplantı gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA UÇUŞLAR DA BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Aralık ayında duyurduğu İstanbul-Erivan charter uçuşlarının 2 Şubat'tan itibaren başlatılacağı, bu kapsamda iki şirketin karşılıklı uçuş gerçekleştireceği açıklandı. İki ülke arasındaki uçuşlar da önceki gün başladı.

İKİNCİ TOPLANTI 24 ŞUBAT'TA

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirilecek ikinci toplantının tarihi de belli oldu. Buna göre iki ülkenin temsilcileri 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından iki ülke arasında yeni adımların da atılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor04 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • 'Maske Kimsin Sen' programıyla ilgili yapımcıdan açıklama geldi! Erken final kararı04 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü04 Şubat 2022 Cuma 09:28
  • Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisi için tarih ve yer belli oldu04 Şubat 2022 Cuma 09:24
  • Bir provokasyon girişimi daha: Edirne'de Adalet Anıtı'nı yaktılar04 Şubat 2022 Cuma 09:22
  • Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı04 Şubat 2022 Cuma 09:20
  • Irak: Uluslararası koalisyona DEAŞ liderinin ölümüne yol açan bilgileri verdik04 Şubat 2022 Cuma 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Şubat 2022 Cuma 09:16
  • ABD, Ürdün'e 4,21 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi04 Şubat 2022 Cuma 09:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü04 Şubat 2022 Cuma 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti