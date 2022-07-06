  • BIST 2.396,15
  • Altın 980.301
  • Dolar 17.2123
  • Euro 17.6771
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda 9 anlaşma imzalandı.
Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi'nin başkanlığındaki Hükümetlerarası Zirve Oturumunun ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığı Sivil Koruma Dairesi Arasında Sivil Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" AFAD Başkanı Yunus Sezer ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı arasında Sürdürülebilir Kalkınma Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Uygulama Programının 2023-2025 Yılları İçin Yenilenmesine Yönelik Ortak Açıklama" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı arasında Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti imza attı.

İki ülke hükümetleri arasında "Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasında "Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma"ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında Diplomatların Eğitimi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Di Maio tarafından ayrı ayrı imzalandı.

Çavuşoğlu ile Di Maio ayrıca, "Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile MED Diyalogları Arasında İşbirliği Niyet Mektubu"na da imza attı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar suç örgütünden, firari kardeşler yakalandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50
  • Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50
  • Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:48
  • Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:47
  • Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:47
  • Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:46
  • Küresel ısınmanın tehdit ettiği Maldivler, çareyi yapay adalarda arıyor06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:45
  • Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:44
  • Kanada hükümeti, yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat anlaşmasını imzaladı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:43
  • ABD'de 4 Temmuz saldırganı 7 kez birinci derece cinayetle suçlandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti