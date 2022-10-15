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Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.
Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Katar'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed bin Nasır Bin Jassim Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

İki isim daha sonra "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Qatar TV Arasında İş Birliği Protokolü"ne imza attı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hannan bint Mohamed Al Kuwari, "Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Katar Devleti Halk Sağlığı Bakanlığı Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"na imza koydu.

"Türkiye Cumhuriyeti Türk Patent ve Marka Kurumu ve Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Birimi Arasında Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamad Al Sani tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Katar Devleti Haberleşme Düzenleyici Kurumu Arasında Telsiz Tüzüğü Ek 30B Tarafından Düzenlenen Uydu Şebekelerinin Hizmet Alanlarının Karşılıklı Dahil Edilmesi Hakkında Anlaşma"yı Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı"na imza attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Kalkınma Fonu Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı"na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani imza koydu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Kültür Bakanı Abdulrahman bin Hamad bin Jassim bin Hamad Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma"yı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "Yunus Emre Enstitüsü ile Qatar Museums Arasında İş Birliği Protokolü"ne imza attı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Çavuşoğlu ve Al Sani, anlaşmaların ardından, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne imza attı.

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