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Türkiye ile Malezya arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Malezya Sarawak Üniversitesi (UNIMAS) arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Protokolü (TABİP) imzalandı.
Türkiye ile Malezya arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı

Sarawak eyaletinde bulunan Malezya Sarawak Üniversitesinde düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Altun, Malezya Sarawak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamad Kadim Suaidi ve çok sayıda akademisyen katıldı.

İki ülke arasındaki ticaret, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliklerini artırmak için Sarawak eyaletinde bulunan Büyükelçi Kavakcı, UNIMAS'a ziyarette bulundu.

Ziyarette imzalanan protokol kapsamında konuşan Kavakcı, ülkenin önemli bilim merkezleri arasında bulunan UNIMAS ile yapılan iş birliğinin öneminin altını çizerek "Buradaki hedefimiz bilgi üretiminin iki ülke halkının faydalanabileceği somutluğa öngörülebilir sürede dönüşebilmesi, başta iki ülkenin ve sonra da genişleyen halkalarla bölgelerin hizmetine sunulmasıdır. Uluslararası siyasette, genel anlamda, Borneo Adası'nın artmakta olan önemine binaen atılmış olan bu adıma şahitlik etmiş olduğumuz için ayrıca gurur duymaktayız." dedi.

Kuala Lumpur YEE Müdürü Altun, YEE ve Malezya Sarawak Üniversitesi arasında yapılan anlaşmanın akademik ve bilimsel çalışmalara sunacağı katkıların yanında kültürel iş birliği anlamında da önemli bir işlev üstleneceğini belirterek "İki ülkenin akademi dünyasının böyle bir vesileyle bir araya geliyor olması memnuniyet verici bir gelişme." diye konuştu.

Malezya Sarawak Üniversitesi Rektörü Kadim de Türk üniversitelerindeki akademik ve bilimsel çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyerek bu anlaşmayla Türkiye ve Malezya'daki akademisyenlere birlikte projeler geliştirme imkanı doğacağını ifade etti.

Üniversite ziyaretinin ardından 2022 Malezya Ailesinin Renkleri Festivali'ne katılan Kavakcı, Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob Sarawak'ın da eşlik ettiği festival kapsamındaki etkinlikleri ziyaret etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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