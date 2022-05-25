Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşmesi başladı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler bugün 13.00'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelere katılan İsveç ve Finlandiya heyetleri, dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.
Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor.
İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılıyor.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE BAĞLI VAKIF VE DERNEKLERİN KAPATILMASI İSTENECEK
Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek.
Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek.
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