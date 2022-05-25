Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşmesi başladı

Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.