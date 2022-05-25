  • BIST 2.387,60
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 23 °C
»

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşmesi başladı

Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşmesi başladı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler bugün 13.00'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelere katılan İsveç ve Finlandiya heyetleri, dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılıyor.

 TERÖR ÖRGÜTLERİNE BAĞLI VAKIF VE DERNEKLERİN KAPATILMASI İSTENECEK

Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek.

Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit bölgesinde komandolar, teröristlerin saklandıkları mağaraları ele geçirdi25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:57
  • 'Kapiya Katliamı'nın 27. yılında, 71 kurban törenle anıldı25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:56
  • ABD'de 5 ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:55
  • AK Parti'de Cahit Özkan görevden alındı, yerine Yılmaz Tunç getirildi25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:31
  • Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:30
  • İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 58 kilogram kokain yakalandı25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:29
  • Bakan Yanık açıkladı! 295 milyon TL...25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:48
  • Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan' açıklamasına Destici'den tepki25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:47
  • Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir'e geldi25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:01
  • Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' F-16'lar, her şartta göreve hazır25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti