Türkiye karşıtı yeni 'F-16' hamlesi

ABD'de Türkiye karşıtı gruplar, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için kampanya başlattı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşmesine ilişkin bir mektup göndermişti.

ABD'de Türkiye karşıtı gruplar, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için #NoJetsForTurkey (Türkiye'ye jet yok) isimli bir kampanya başlattı.

ABD'de Washington DC merkezli 10 Türk karşıtı grup, Türkiye’ye F-16 satılmaması için kampanya başlattı.

Kampanya, direkt Senatörlere gitmesi için ABD içinde herkesin katılabileceği bir dilekçe mektup tarzında düzenlendi.

Türk karşıtı gruplar, ABD'yi uluslararası hukuka uygunluk göstermeye ve Türkiye'ye Amerikan F-16 savaş uçakları satmamaya yeni bir kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren gruplar arasında, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Kıbrıs için Adalet Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA), Kaliforniya Amerikan Helenik Konseyi, Hindu Amerikan Vakfı, gibi gruplar yer alıyor.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN KONGRE'YE F-16 MEKTUBU

Diğer yandan 6 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmasına ilişkin bir mektup göndermişti.

Mektupta, Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceği belirtilmişti.