Türkiye Kupası'nda 'Dört Büyükler'in rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu eşleşmeleri belli oldu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminde Galatasaray-Ankara Keçiörengücü, Fenerbahçe-İstanbulspor, Beşiktaş-Şanlıurfaspor ve Trabzonspor-Samsunspor ile eşleşti.

İşte 5. tur eşleşmeleri:

Sivasspor-Esenler Erokspor

Ankaragücü-Tuzlaspor

Fatih Karagümrük-Uşakspor

Giresunspor-Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe-İstanbulspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Trabzonspor-Samsunspor

Alanyaspor-Eyüpspor

Medipol Başakşehir-Göztepe

Antalyaspor-Manisa FK

Gaziantep FK-Boluspor

Kasımpaşa-Ümraniyespor

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

​Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Konyaspor-Bodrumspor

Müsabakalar 20-21-22 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.