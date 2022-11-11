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Türkiye Kupası'nda 'Dört Büyükler'in rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
Türkiye Kupası'nda 'Dört Büyükler'in rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu eşleşmeleri belli oldu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminde Galatasaray-Ankara Keçiörengücü, Fenerbahçe-İstanbulspor, Beşiktaş-Şanlıurfaspor ve Trabzonspor-Samsunspor ile eşleşti.

İşte 5. tur eşleşmeleri:

Sivasspor-Esenler Erokspor
Ankaragücü-Tuzlaspor
Fatih Karagümrük-Uşakspor
Giresunspor-Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe-İstanbulspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
Trabzonspor-Samsunspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Medipol Başakşehir-Göztepe
Antalyaspor-Manisa FK
Gaziantep FK-Boluspor
Kasımpaşa-Ümraniyespor
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
​Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Konyaspor-Bodrumspor

Müsabakalar 20-21-22 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

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