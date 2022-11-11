Türkiye Kupası'nda 'Dört Büyükler'in rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu eşleşmeleri belli oldu.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminde Galatasaray-Ankara Keçiörengücü, Fenerbahçe-İstanbulspor, Beşiktaş-Şanlıurfaspor ve Trabzonspor-Samsunspor ile eşleşti.
İşte 5. tur eşleşmeleri:
Sivasspor-Esenler Erokspor
Ankaragücü-Tuzlaspor
Fatih Karagümrük-Uşakspor
Giresunspor-Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe-İstanbulspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
Trabzonspor-Samsunspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Medipol Başakşehir-Göztepe
Antalyaspor-Manisa FK
Gaziantep FK-Boluspor
Kasımpaşa-Ümraniyespor
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Konyaspor-Bodrumspor
Müsabakalar 20-21-22 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.
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