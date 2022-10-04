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Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı

Galatasaray, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın da mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi saat 14:00'te yapılacak.
Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün yapılacak. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olacak kura çekimine Galatasaray seri başı olarak katılacak.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

3. eleme turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda yer alacak takımlar:

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