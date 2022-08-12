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Türkiye limanlarına 7 ayda 437 kruvaziyer yanaştı

Bakan Karaismailoğlu, bu yılın 7 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 40 kat artarak 437'ye ulaştığını, toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını bildirdi.
Türkiye limanlarına 7 ayda 437 kruvaziyer yanaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 2022 yılı ocak-temmuz dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini duyurdu.

Geçen yılın aynı döneminde Türkiye limanlarına sadece 11 kruvaziyer gemisinin yanaştığına işaret eden Karaismailoğlu, 2022 yılının aynı döneminde bu sayının yaklaşık 40 kat artarak 437'ye yükseldiğini belirtti.

Karaismailoğlu, Kuşadası'nın 220 kruvaziyerle en çok gemi gelen liman olduğunu ifade ederek, "Kuşadası'nı 79 gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 gemiyle üçüncü sırada yer aldı." bilgilerini paylaştı.

Aynı dönemde toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bunun 25 bin 739'unun gelen yolcu, 34 bin 997'sinin giden yolcu, 316 bin 188'inin ise transit yolcu olduğunu bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, 212 bin 486 yolcu ile en fazla yolcu trafiğinin Kuşadası Limanı'nda gerçekleştiğini belirterek, İstanbul Galataport'un 98 bin 33 yolcu ve Bodrum Limanı'nın 28 bin 629 yolcu kabul ettiğini kaydetti.

Amasra'ya ilk kruvaziyer gemisi yanaştı
Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında bu yıl 136 gemi ile en çok geminin mayıs ayında geldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Haziranda 122 kruvaziyer gemisi ile yolcu trafiği 115 bin 907 oldu. Temmuzda Türkiye limanlarına 120 kruvaziyer gemisi yanaştı. Temmuz ayında Türkiye limanlarına 10 bin 707 yolcu gelirken, 13 bin 478 yolcu çıkış yaptı. 96 bin 922 yolcunun da transit geçiş yaptığı belirlendi. Temmuzda toplam yolcu trafiği 121 bin 107 oldu." ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, ağustosta Karadeniz'in önemli limanlarından ve turizm merkezlerinden olan Sinop ve Trabzon'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin yanaştığını vurgulayarak, Amasra Limanı'na da ilk kez bir kruvaziyer gemisinin geldiğini bildirdi.

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