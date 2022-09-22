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Türkiye-Lüksemburg! Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk edecek.
Türkiye-Lüksemburg! Muhtemel 11'ler

AMilli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'la karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

Ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Çağlar, Ozan, Zeki, Orkun, Tolga, Halil, Cengiz, Serdar Gürler, Serdar Dursun.

LÜKSEMBURG: Moris, Martins, Chanot, Gerson, Carlson, Pinto, Bareiro, Bohnert, Vincent Thill, Olivier Thill, Rodrigues.

HAKEM: Tobias Stieler
STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 21:45
YAYIN: TRT 1

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