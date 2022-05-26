  • BIST 2.418,10
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3813
  • Euro 17.4651
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkında karar

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Maarif Vakfına Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.
Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkında karar

Resmi Gazete'de yer alan kararda, Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, "Bu kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır." ifadesine yer verildi.

Buna göre, Türkiye Maarif Vakfına, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı26 Mayıs 2022 Perşembe 09:29
  • İçişleri Bakanlığı: Gömülü terörist cesedi, silah ve mühimmat ele geçirildi25 Mayıs 2022 Çarşamba 21:24
  • Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:26
  • Çavuşoğlu, Tel Aviv'de iş insanlarıyla bir araya geldi25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:31
  • TBMM Başkanı Şentop, Müslüman kanaat önderlerini kabul etti25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:30
  • Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:25
  • Bakan Kurum: Fahiş kiralarla ilgili çalışma var! Cumhurbaşkanımız açıklayacak25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:14
  • 44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:13
  • Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşmesi başladı25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti