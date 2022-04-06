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Türkiye Motokros Şampiyonası'nda heyecan Afyonkarahisar'da başlayacak

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın açılış yarışları, Anadolu Motor ve Doğa Spor Kulübünün organizasyonuyla 9-10 Nisan'da Afyonkarahisar'da yapılacak.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nda heyecan Afyonkarahisar'da başlayacak

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak sezonun ilk ayak yarışlarına, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi pistine sahip olduklarını söyledi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamındaki organizasyonlarına "KaravanFest" ile başladıklarını anlatan Zeybek, "Bu hafta 100 motosikletçinin katılacağı, Türkiye Motokros Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bu da 100. yılın anısına etkinlikler çerçevesinde olacak. 2022'yi, Büyük Taarruz'un 100. yılına uygun etkinliklerle donatılmış bir sene olarak planladık. Hemen hemen her ay bir festivalle Afyonkarahisarlıları ve sporseverleri buluşturmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise Türkiye Motokros Şampiyonası'nın birinci ayağını Afyonkarahisar'da düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Sporcular için sezon başlangıcının çok önemli olduğunu vurgulayan Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Büyük Taarruz'un 100. yılında Türkiye Motokros Şampiyonası'nı, bu topraklarda şehit düşenlerin ve gazilerin anısına yapıyoruz. Bu organizasyonda arkadaşlar kıyasıya mücadele verecek. Önümüzdeki haftada 16-17 Nisan'da Zafer Sürüşü etkinliği gerçekleştirilecek. Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan da yaklaşık 400 motosikletçi Afyonkarahisar'a gelecek ve Zafer Sürüşü'nü Kocatepe'ye yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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