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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı Afyonkarahisar'da başladı

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası ilk ayak yarışları başladı.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2022 yılı yarış takviminde yer alan organizasyon, Afyonkarahisar Belediyesinin destekleri, Anadolu Motor ve Doğa Spor Kulübünün de organizasyonuyla düzenleniyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki sezonun ilk ayak yarışında, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa şehirlerinden sporcular mücadele ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, sezonunun ilk etabını Afyonkarahisar'da başlattıklarını söyledi. 

İlginin ve desteğin çok fazla olduğu bir yarış ortamında bulunduklarını kaydeden Uçar, "Tüm sporcular da bundan çok memnun. 120'nin üzerinde çevrim içi kayıt var. Bugün en sevindirici hadise, yüzde 51 oranında sporcuların gelecekte ülkemizi temsil edecek olan çocuk ve gençlerden oluşması. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün itibarıyla 10 binin üzerinde Afyonkarahisarlı ve civar illerden gelen sporseveri burada bekliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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