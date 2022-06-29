Türkiye NATO'da istediğini aldı: İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya liderinin yaptığı 4'lü zirveden anlaşma çıktı. Türkiye masadan istediğini aldı, İsveç ve Finlandiya çok kritik taahhütler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Terör örgütü PKK'ya desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'ya tepki gösteren Türkiye, 4'lü görüşmeden istediğini aldı. İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütler şöyle:

PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği.

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle dayanışma sergilenmesi.

PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

Finlandiya ve İsveç’in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

Türkiye'nin bu kazanımları elde etmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı duruşun etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan, PKK/YPG/PYD ile birlikte FETÖ'nün terör örgütü olduğu da uluslararası bir anlaşmada net bir şekilde ortaya kondu. Anlaşma bu yönüyle, Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesinde önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.