Türkiye, NATO'ya katılımının 70. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 70 yıl önce bugün (18 Şubat 1952) NATO'ya katılan Türkiye'nin soğuk savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da ittifakın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olduğu, NATO’nun sınırlarının korunmasında oynadığı rolün ötesinde, misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılarda bulunduğu, ittifakın temel değerleri doğrultusunda ilkeli ve vizyoner yaklaşımlarıyla NATO’nun istikametine yön veren önde gelen müttefikler arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin bir yandan 2030’lu yılların NATO’sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde, savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı, NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine anlamlı ve özgün katkılarını sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye'nin yalnızca kendisi için değil, Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele ettiği, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretini kararlılıkla sürdüreceği aktarılan açıklamada "Bu itibarla müttefiklerimizden de beklentimiz NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir." ifadesi kullanıldı.