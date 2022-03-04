  • BIST 2.017,62
  • Altın 883.92
  • Dolar 14.1824
  • Euro 15.5923
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -3 °C
»

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2021" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu. Türkiye'nin kadın nüfusu 42 milyon 252 bin 172, erkek nüfusu 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınlar lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken, 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,2 olarak belirlendi.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, 2008-2020 döneminde 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında yüzde 81,1 iken 2020 yılında yüzde 92,9 oldu. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2008 yılında kadınlarda yüzde 72,6, erkeklerde yüzde 89,8 olan bu oran, 2020 yılında sırasıyla yüzde 87,7 ve yüzde 98,1 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak04 Mart 2022 Cuma 09:31
  • Merkez Bankası rezervleri 113,1 milyar dolar oldu03 Mart 2022 Perşembe 14:49
  • Rus rublesinde değer kaybı hızlandı03 Mart 2022 Perşembe 12:38
  • Brent petrolün varil fiyatı bir haftada yüzde 22 arttı03 Mart 2022 Perşembe 12:38
  • Avrupa'da gaz fiyatları 198,5 avroyla son 2 yılın rekorunu kırdı03 Mart 2022 Perşembe 12:37
  • Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu03 Mart 2022 Perşembe 11:16
  • Şubatta fiyatı en fazla artan karnabahar, en çok düşen çocuk kazağı oldu03 Mart 2022 Perşembe 10:44
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Mart 2022 Perşembe 10:03
  • Emtia fırtınası dinmek bilmiyor! Yükseliş hız kazandı03 Mart 2022 Perşembe 09:31
  • Tüm gözler enflasyonda! Dolarda son durum03 Mart 2022 Perşembe 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti