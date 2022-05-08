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Türkiye Polis Radyosu, eğlendirirken suçlulara karşı da uyarıyor

70 yıldır geniş müzik arşivini dinleyicilerine sunan radyo, programları ve kamu spotlarıyla toplumu suçlulara karşı bilgilendirme görevini de yerine getiriyor. Radyo, artık sosyal medya ve diğer mecralarla da dinleyicileriyle buluşuyor.
Türkiye Polis Radyosu, eğlendirirken suçlulara karşı da uyarıyor

Türkiye Polis Radyosu, geniş müzik arşivi, eğlenceli programları ve kamu spotlarıyla dinleyicileri eğlendirirken suç ve suçluya karşı da bilgilendiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'dan dönüşümlü yayınlarla FM bandında akışını sürdüren Türkiye Polis Radyosu, İzmir stüdyosunu Anadolu Ajansı (AA) ekibine açtı.

Ankara'da 5 Ekim 1952'de kurulan ve ilk yayınlarına Interpol telsiz istasyonunun 1 kilovatlık vericisinden başlayan radyo, artık "www.polisradyosu.pol.tr", "PolNet" kurumsal ağı, Türksat 4A uydusu ve akıllı telefonlara yüklenen uygulama aracılığıyla da dinlenebiliyor.

Dinleyiciler, "0 552 155 00 06" numaralı telefon hattından WhatsApp aracılığıyla şarkı isteğinde bulunabiliyor.

Radyo yayınlarında, "ulusal güvenliğe yönelik suçları önlemek", "can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak", "trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak", "ülke ve toplum sağlığı ile eğitimine katkıda bulunmak", "polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve polis ile halk arasındaki ilişkilerin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmak" şeklinde özetlenen amaçlar gözetiliyor.

"Bizi dinleyen radyoyu kapatamıyor"
Türkiye Polis Radyosunda spiker ve program yapımcısı polis memuru İlknur Behrem, yayıncılık konusunda iddialı olduklarını belirtti.

Behrem, "Bizi dinlemeye başlayan sabahtan akşama kadar radyoyu kapatamıyor." ifadesini kullandı.

İzmir stüdyosu olarak güçlü bir ekiple Kordon Sefası programı yaptıklarını anlatan Behrem, "Kordon Sefası, etkileşimli bir programımız. Dinleyiciyle iç içe olan, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve telefon mesajlarından istek aldığımız, eğlenceli bir program. Maarif takvimi bölümümüz, şarkı anketimiz oluyor." diye konuştu.

Programda güncel haberlerin yanı sıra yaşam ve sanat haberlerine yer verdiklerini dile getiren Behrem, şunları söyledi:

"Kordon Sefası programında günlük konu belirliyoruz. Her şeye değinebiliyoruz, hayata dair ne varsa. Dinleyicilerimizin ilgileri de gün geçtikçe artıyor. İlk zamanlar bu kadar dinleyenimiz yoktu şimdi sosyal medyamızı takip eden 15 bin kişi var."

Dört il dönüşümlü yayın yapıyor
İzmir stüdyosunda spiker ve program yapımcısı olarak görev yapan polis memuru Evren Şentürk de İzmir stüdyosu olarak 2019'da başladıkları ulusal yayını başarıyla sürdürdüklerini anlattı.

İzmir stüdyosunun yayınlarının daha önce yerel olduğunu belirten Şentürk, "2019 yılından itibaren Türkiye Polis Radyosu çatısı altında, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır ve İzmir stüdyolarımızdan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kamu yararı gözettikleri için reklam almadan yayın yaptıklarını aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Genellikle müzik, eğlence, kültür sanat içerikleriyle yayın akışımız devam ediyor. Türkiye Polis Radyosunun en büyük özelliği reklamsız olması, kamu yararı ön plana çıktığı için reklam almıyoruz. Kamu spotlarıyla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Programlarımız dört il arasında dönüşümlü olarak yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlarımıza Ankara ile başlıyoruz, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır stüdyolarından devam ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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