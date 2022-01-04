Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri, 7-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Gençler, üç gün sürecek etkinliklerle 107. yıl dönümünde şehitlerini anacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelecek binlerce gencin, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını belirtti.