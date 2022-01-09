  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 9 °C
»

Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde' yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşe Bakanlar Kasapoğlu, Akar ve Yanık'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katıldı.
Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde' yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katıldı.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Fedakar ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

Eski asker kıyafetleri giyen bir grup da yere serdikleri seccadeler üzerinde namaz kılıp şehitleri yad etti.

Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü
Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından tören alanına ulaştı.

Yürüyüşün son noktası olan bu alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edilecek.

"Çelik Kanatlar" tören sonrası gösteri yapacak
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak tören alanında, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.

Bakanlar Kasapoğlu, Akar ve Yanık'ın konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.

Etkinliğin sonunda helikopterlerin de yer aldığı "Çelik Kanatlar", tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

 

İlgili haber:

Türkiye Sarıkamış'ın İzinde

sarikamis.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ilgaz Dağı'nda sis havadan görüntülendi09 Ocak 2022 Pazar 12:51
  • Kazakistan'da bulunan 6 THY personeli Türkiye'ye getirildi09 Ocak 2022 Pazar 12:51
  • Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi Başkanlığını kendisinin devrettiği açıklandı09 Ocak 2022 Pazar 12:10
  • ABD'de yerel yönetici Selen'in hedefi, ABD'deki Türklerin Kongrede ilk temsilcisi olmak09 Ocak 2022 Pazar 12:09
  • SMA'lı Duru için gerekli yardım toplandı, mor balonlar gökyüzüne bırakıldı09 Ocak 2022 Pazar 12:07
  • Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası onandı09 Ocak 2022 Pazar 12:06
  •  Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi09 Ocak 2022 Pazar 12:04
  • Bakan Kurum'dan sıfır atık çalışmaları ile ilgili açıklama09 Ocak 2022 Pazar 12:03
  • Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 kilometre tamamlandı 09 Ocak 2022 Pazar 12:03
  • Kazada ölenin ailesi şikayetten vazgeçti, Kuveytli sürücü tahliye edildi09 Ocak 2022 Pazar 12:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti