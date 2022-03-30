Türkiye serbest stilde Avrupa ikincisi oldu

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakaları sona erdi. Bu stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonaya 10 güreşçi ile katılan Türkiye’de Taha Akgül (125 kg) ve Feyzullah Aktürk (92kg) altın madalya kazandı. 61 kg’da mindere çıkan Süleyman Atlı gümüş madalya alırken, Recep Aktaş (65 kg), Muhammet Akdeniz (79) ve Osman Göçen da (86 kg) bronz madalya kazandı.





Serbest stil müsabakalarını böylece 6 madalya ile kapatan Türkiye, Azerbaycan’ın ardından takımlar sıralamasında Avrupa ikincisi oldu. Üçüncülüğü ise Gürcistan elde etti.





AVRUPA’DA 327’NCİ MADALYA



Öte yandan bu sonuçların ardından Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki madalya sayısını 327’ye çıkardı. Millilerimiz Avrupa şampiyonalarında toplamda 101 altın, 88 gümüş ve 138 de bronz madalya kazandı.