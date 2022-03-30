  • BIST 2.230,15
  • Altın 910.418
  • Dolar 14.6349
  • Euro 16.3407
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Türkiye serbest stilde Avrupa ikincisi oldu

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakaları sona erdi. Bu stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye serbest stilde Avrupa ikincisi oldu

Şampiyonaya 10 güreşçi ile katılan Türkiye’de Taha Akgül (125 kg) ve Feyzullah Aktürk (92kg) altın madalya kazandı. 61 kg’da mindere çıkan Süleyman Atlı gümüş madalya alırken, Recep Aktaş (65 kg), Muhammet Akdeniz (79) ve Osman Göçen da (86 kg) bronz madalya kazandı.


 

Serbest stil müsabakalarını böylece 6 madalya ile kapatan Türkiye, Azerbaycan’ın ardından takımlar sıralamasında Avrupa ikincisi oldu. Üçüncülüğü ise Gürcistan elde etti.


 

AVRUPA’DA 327’NCİ MADALYA

Öte yandan bu sonuçların ardından Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki madalya sayısını 327’ye çıkardı. Millilerimiz Avrupa şampiyonalarında toplamda 101 altın, 88 gümüş ve 138 de bronz madalya kazandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor30 Mart 2022 Çarşamba 10:37
  • CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi30 Mart 2022 Çarşamba 09:55
  • Lakers, NBA Batı Konferansı'nda 11'inciliğe geriledi30 Mart 2022 Çarşamba 09:54
  • Milli triatlet Gültigin Er sezonun ilk yarışına İspanya'da çıkacak30 Mart 2022 Çarşamba 09:53
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Böylesine üst düzey maçları oynamayı istiyoruz30 Mart 2022 Çarşamba 09:52
  • Senegal, Gana, Kamerun, Fas, ve Tunus Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı30 Mart 2022 Çarşamba 09:52
  • İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: Çok önemli bir takıma karşı galip geldik30 Mart 2022 Çarşamba 09:50
  • Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı30 Mart 2022 Çarşamba 09:49
  • Türkiye özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi30 Mart 2022 Çarşamba 09:47
  • Mamak Belediyesi Futbol Takımı'nın evinde bileği bükülmüyor30 Mart 2022 Çarşamba 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti