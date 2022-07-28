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Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Afgoye ve Marka şehirlerinde düzenlenen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.
Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda aralarında resmi görevlilerin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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