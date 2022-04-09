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Türkiye, son 35 yılın en soğuk mart ayını yaşadı: İşte rekor kıran iller

Türkiye'de bu yılın mart ayı, 1987'den sonra yaşanan en soğuk mart ayı oldu. Martta en düşük sıcaklık -21,5 derece ile Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ölçüldü.
Türkiye, son 35 yılın en soğuk mart ayını yaşadı: İşte rekor kıran iller

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de bu yılın mart ayının, 1987'den sonra yaşanan en soğuk mart ayı olduğu bildirildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2022 yılı mart ayında ortalama sıcaklıklar Kale/Demre, Akçakoca, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ardahan ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyretti.

Türkiye'de uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7,8 derece olarak kaydedilirken, bu sene 4,1 derece oldu. Martta en düşük sıcaklık -21,5 derece ile Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

2022 mart ayı, 1987'den sonra yaşanan en soğuk mart ayı olarak kayıtlara geçti.

- BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin altında yaşandı. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,5 derece iken, 2022 mart ayı 5,3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık -8,3 derece ile Bilecik'te, en yüksek sıcaklık ise 24,9 derece ile Sakarya'da ölçüldü.

Ortalama sıcaklıklar, geçen ay Ege Bölgesi'nin tamamında mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,2 derece, bu yılın mart ayında ise 6,1 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık -12,6 derece olarak Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde en yüksek sıcaklık ise 23,3 derece olarak Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Antalya'nın Kale-Demre çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,6 derece iken, bu yıl 8,2 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık -15 derece ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 26,1 derece olarak Adana, Ceyhan ve Kozan'da yaşandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,5 iken, bu yıl 0,4'ye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık -18,1 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde en yüksek sıcaklık ise 20,5 dereceyle Kırıkkale'de görüldü.

Ortalama sıcaklıklar Karadeniz Bölgesi'nde, Akçakoca çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin altında tespit edildi. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7 derece iken, 2022 mart ayında 3,5 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık -12,7 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 26,1 dereceyle Ordu'nun Ünye ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin iç ve doğu kısımları ile Ardahan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin altında görüldü. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 2,8 derece olup, bu yıl -0,2 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık -21,5 dereceyle Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 20,7 dereceyle Elazığ'ın Palu ilçesinde tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin altında tespit edildi. Bölgenin mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,3 derece iken bu yılın mart ayında 6,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık -6,7 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 dereceyle Ceylanpınar'da gerçekleşti.

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